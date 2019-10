Toerit Ring West naar Ring Noord komende nachten dicht

De toerit vanaf Ring West naar Ring Noord is komende avonden en nachten afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via Paddepoel. Tussen 00.00 en 06.00 uur is een deel van Ring Noord ook afgesloten.

De afsluitingen gelden in de nachten van dinsdag op woensdag en woensdag op donderdag. Tussen 19.00 en 06.00 uur is de toerit vanaf Ring West naar Ring Noord dan dicht. Tussen 00.00 en 06.00 uur is Ring Noord vanaf de aansluiting met Ring West tot de afrit naar Zernike Campus in beide richtingen afgesloten. Ook donderdag van 00.00 tot 06.00 uur is een deel van de Ring Noord dicht.



Omleiding



Het verkeer wordt omgeleid via de Pleiadenlaan (afrit Paddepoel) en de Zonnelaan en vice versa.



Werkzaamheden



De Provincie Groningen plaatst tijdens de afsluitingen portalen boven de weg, waar verkeersborden aan hangen.