Tijdelijke weg noordbaan vrijdagnacht dicht voor noodzakelijke aanpassingen

De weg is tussen 22.00 en uiterlijk 06.00 uur gestremd vanaf het knooppunt Euvelgunne tot aan het Julianaplein. Het verkeer richting Drachten wordt omgeleid.



Afgelopen maandag is de tijdelijke weg op de noordbaan in gebruik genomen. Vanwege de veiligheid is de weg in eerste instantie opengesteld met een maximumsnelheid van 50 km/uur. Uit een veiligheidstoets was onder andere gebleken dat het asfalt niet aan de kwaliteitseisen voldeed. Voor het uitvoeren van de noodzakelijke aanpassingen moet de tijdelijke weg weer even dicht. Dat gebeurt dus in de nacht van vrijdag op zaterdag.



Als blijkt dat de aanpassingen aan de weg niet binnen de afgesproken periode kunnen worden uitgevoerd, dan gaat de weg zaterdagnacht (vanaf 22.00 uur tot 06.00 uur) opnieuw dicht om het werk af te ronden. Zaterdag overdag is de tijdelijke weg gewoon open.