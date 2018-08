Studenten KEI-week ervaren gevaren van afleiding op de fiets

De 3D Afleiding Bike maakt deel uit van de campagne ‘Groen Licht Groningen’ waarin aandacht wordt gevraagd voor de verkeersveiligheid in de provincie Groningen.



Op de fiets krijgen deelnemers in een Virtual Reality-wereld door middel van een Oculus Rift-bril de kans om zelf te ervaren wat het effect is van afleiding op de fiets. Doordat ze het zelf ervaren, is de kans het grootst dat ze in het vervolg bijvoorbeeld hun telefoon op stil zetten op fiets. De 3D Afleiding Bike is speciaal voor deze campagne ontwikkeld door Responsible Young Drivers.



KEI-week



Kersverse Groningse studenten konden tijdens de start van de introductieweek deze nieuwe fiets uitproberen. Student Hannah mocht de fiets als eerste testen: “Ik zie nu pas hoe gevaarlijk het is om te appen op de fiets, dat ga ik dus niet meer doen. Ik ben best vaak gebotst tijdens dit ritje.”



Campagne Groen Licht Groningen



Groen Licht Groningen is een campagne van Verkeerswijzer Groningen. Verkeerswijzer Groningen is een initiatief van de gezamenlijke overheden en partners die zich onder meer inzetten voor de verkeersveiligheid in Groningen.