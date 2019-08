Station Europapark op de schop

De werkzaamheden beginnen na de zomer en duren dan waarschijnlijk tot mei 2020. In de zomer van 2020 zijn het nieuwe opstelterrein en het verbouwde station Groningen Europapark dan klaar voor gebruik. Pas dan kan het werk bij het Hoofdstation beginnen.



Het meest opvallende werk dat aan station Groningen Europapark wordt gedaan, is de aanleg van een extra spoor én een nieuw perron. Tussen het Hoofdstation en de plek van het nieuwe opstelterrein De Vork in Haren liggen nu drie sporen. Daar komt een spoor bij omdat er meer treinen gaan rijden.



Aan het nieuwe spoor wordt ook een nieuw perron naast het huidige station gemaakt, zodat de treinen daar kunnen stoppen. Dat nieuwe perron krijgt een overkapping, net zoals de bestaande perrons dat hebben. Het perron zit aan de kant van de Helperzoom en wordt toegankelijk via een trap en een lift.



Het eerste perron op station Groningen Europapark wordt langer gemaakt. In de toekomst gaan hier langere treinen rijden, waarvoor het perron ook 30 meter langer wordt gemaakt.



Tijdens de werkzaamheden worden ook alle bestaande sporen een stukje opgeschoven.



De werkzaamheden aan station Groningen Europapark vinden grotendeels overdag en doordeweeks plaats. Tijdens de werkzaamheden aan het station blijft de dienstregeling op enkele buitendienststellingen na in stand.