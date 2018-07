Ring Zuid is weer open, maar het kan zomaar weer misgaan

Ook liet er een voeg los ter hoogte van het Oude Winschoterdiep. De voeg is vannacht hersteld en opnieuw gevuld met asfalt. Tot aan zes uur is de weg gekoeld, zodat de aanvangstemperatuur vandaag een stukje lager ligt.



Vandaag zullen regelmatig zoutstrooiwagens rijden. Zout trekt vocht aan en zo wordt de temperatuur lager gehouden. Het is de vraag of de gerepareerde voeg vandaag bestand zal blijven tegen de hitte.



Het wordt echter weer heet vandaag, dus de kans bestaat dat het opnieuw misgaat en dat de weg opnieuw moet worden afgesloten. Verkeer kan dan omrijden via de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg (omleidingsroute 8).