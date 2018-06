Papiermolenlaan krijgt nieuwe asfaltlaag

De Papiermolenlaan wordt donderdag in zijn geheel van een nieuwe asfaltlaag voorzien. Donderdagmiddag en -avond wordt het stuk bij de Hereweg en Trip Advocaten aangepakt en ‘s nachts wordt de rest van de laan opnieuw geasfalteerd.

Tijdens de werkzaamheden is de Papiermolenlaan gedeeltelijk of in zijn geheel afgesloten voor alle verkeer. Daarnaast waarschuwt aannemerscombinatie Herepoort omwonenden dat de werkzaamheden voor geluidshinder kunnen zorgen.