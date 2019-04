Paddepoelsterbrug terug op de agenda

Hoe en wat is nog niet duidelijk, maar er komt een oplossing voor de eerder kapotgevaren Paddepoelsterbrug over het Van Starkenborghkanaal in Groningen. Dat is de conclusie van het crisisberaad dat de gemeenten Groningen, Westerkwartier en Het Hogeland woensdag over de kwestie hadden met de provincie en Rijkswaterstaat.