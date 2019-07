Oprit Noordzeeweg voorlopig dicht na verzakking wegdek

De verzakking werd zondag ontdekt. De provincie is in de nacht van zondag op maandag meteen aan de slag gegaan met herstelwerkzaamheden. Ze hebben eerst het asfalt verwijderd. Een aannemer moet straks de weg gaan herstellen. Door de vakantie is het echter lastig om een aannemer te vinden die nog tijd over heeft.



Het is nog niet bekend waardoor de weg is verzakt. Volgens een woordvoerder van de provincie is de verzakking nu 21,5 centimeter. Mogelijk gaat het om inklinking van de grond.



De provincie hoopt dat de verzakking binnen een aantal dagen is gerepareerd. Het verkeer dat vanaf de oostelijke ringweg naar Bedum wil, kan nog gewoon de Noordzeeweg op. Ook de aansluiting vanaf de oostelijke ringweg richting de noordelijke ringweg is nog goed. Dat is belangrijk, want dat stuk weg maakt deel uit van de omleidingsroute voor het verkeer dat niet langs de zuidelijke ringweg kan.