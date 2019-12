Noordbaan zuidelijke ringweg komende nacht dicht

De noordbaan van de zuidelijke ringweg is vrijdagavond vanaf 22.00 uur gesloten vanwege een spoedreparatie.

Aannemer Herepoort werkt komende nacht aan de reparatie van een van de voegen. De afsluiting is voor het deel van Euvelgunne naar het Julianaplein. De toerit vanaf de Hereweg richting Drachten blijft wel open.



Naar verwachting is de weg zaterdagochtend om 06.00 uur weer gewoon open.



Het verkeer wordt omgeleid via de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg.