Noordbaan van zuidelijke ringweg komend weekend dicht

De problemen met de voegen worden veroorzaakt doordat de bodem onder die voegen zich steeds anders gedraagt. Daardoor moest de weg in de afgelopen weken een aantal nachten dicht voor spoedreparaties. Het ging om voegen bij de viaducten bij de Hereweg, de Esperantokruising en het Oude Winschoterdiep.



De aannemer wil nu een einde maken aan die problemen, door stalen platen onder het asfalt te vervangen door mortel balken. De komende tijd moet blijken of hiermee de problemen met de voeg zijn verholpen, zo laat Aanpak Ring Zuid weten.



Noordelijke rijbaan dicht

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, wordt de rijbaan vrijdag 13 december om 22.00 uur voor verkeer vanuit de richting Hoogezand richting Drachten afgesloten. De weg is dicht vanaf knooppunt Euveulgunne tot aan de afrit Hereweg. Het verkeer moet omrijden via de andere ringwegen. De weg gaat maandag 16 december om 05.00 uur weer open.



De werkzaamheden zorgen ook voor geluidshinder voor omwonenden.