Nieuwe dienstregeling gaat in op 15 december

Aankomende zondag, 15 december, gaat de nieuwe dienstregeling van het openbaar vervoer in. Vooral in de busdienstregeling verandert er het één en ander en er komen veel elektrische en waterstof bussen bij. Ook kan er niet meer met contant geld betaald worden in de bus, maar alleen met pin of een OV-chipkaart.

In de dienstregeling van de treinen rond Groningen verandert er niet veel. De dienstregeling van Arriva blijft zoals afgelopen jaar. De NS gaat op het traject Groningen-Zwolle met snellere Sprinters rijden. Daardoor ben je als je met de Sprinter tussen deze twee steden reist, zo'n 4 minuten sneller.



Geen contant geld meer in de bus

Vanaf 15 december kan er niet meer met contant geld betaald worden in de bus. Betalen kan alleen nog met pin of met een OV-chipkaart. Heb je nog geen OV-chipkaart? In december betalen bewoners van Groningen, Friesland en Drenthe maar €2,50 voor de kaart in plaats van de reguliere €7,50 met het OV-Toppertje. Kijk op ovtoppertje.nl voor meer informatie.



Nieuwe duurzame bussen



Niet alleen rijden er bussen een andere route, er rijden ook andere bussen. Qbuzz heeft nieuwe en allemaal duurzame bussen toegevoegd aan hun busvloot. Er komen nieuwe elektrische bussen bij, maar ook bussen op waterstof of op biodiesel. Dat betekent 90% minder CO₂-uitstoot dan op dit moment. Om te zorgen dat al die elektrische bussen onderweg niet stilvallen, staan op busstations, P+R-terreinen en bij sommige haltes oplaadpunten. Terwijl je instapt, laadt de bus op. Momenteel rijden er twee bussen op waterstof in Groningen en Drenthe, er komen er twintig bij. Voor de waterstofbussen wordt een tankstation gebouwd aan de Peizerweg.



Sneller rijden



De maximumsnelheid van alle Q-linerbussen wordt verhoogd naar 100 km per uur. Daarom is het dragen van een gordel in deze bussen straks verplicht. De Q-liners hebben straks alleen nog maar zitplaatsen.