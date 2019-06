Morgen - dinsdag 25 juni - informatiebijeenkomst nieuw plan fietstunnel Papiermolen

Er kan tóch een fietstunnel blijven bestaan onder de zuidelijke ringweg, tussen de Rivierenbuurt en openluchtbad De Papiermolen. Daarvoor heeft Aannemer Combinatie Herepoort een oplossing bedacht. Morgen, dinsdag 25 juni zijn er twee informatiebijeenkomsten over het ontwerptracébesluit fietstunnel Papiermolen. Op twee momenten die dag zij n er we presentaties in het informatiecentrum Paviljoen Ring Zuid: om 16.00 uur en om 19.00 uur. Iedereen is hierbij van harte welkom.