Minder autoparkeerplaatsen en meer fietsparkeervakken in Binnenstad-West

Parkeervakken Hoge der Aa

Waar voor fietsers nieuwe parkeergelegenheid wordt gecreëerd in de westelijke binnenstad, worden even verderop aan de Hoge der Aa twaalf parkeervakken voor auto’s opgeheven.



De gemeente neemt deze maatregel om dit historische stukje binnenstad een mooier aanzicht te geven.



In samenspraak met omwonenden gaat de gemeente op zoek naar twaalf alternatieve parkeerplekken in de buurt. Lukt dit niet, dan krijgen maximaal twaalf omwonenden een parkeervergunning voor de naastgelegen Schildersbuurt.