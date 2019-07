Loket Damwand bereikbaar vanaf maandag 15 juli

Komende week beginnen we met het intrillen van damwandplanken voor de bouwkuip van de verdiepte ligging. Iedereen die hierover vragen, klachten of zorgen heeft, kan vanaf 15 juli terecht bij Loket Damwand, telefoon (050) 210 01 45. Het loket is geopend tijdens de werktijden, dus overdag van 07.00 uur tot 19.00 uur.

Vanaf 16 juli tot eind december 2019 is aannemerscombinatie Herepoort langs de zuidelijke ringweg bezig met het intrillen van zo’n 2,5 km aan damwandplanken. Omdat de werkzaamheden voor trillingen en geluidsoverlast gaan zorgen, wordt een loket geopend. Omwonenden kunnen hier terecht met vragen of zorgen, om schade te melden of om klachten in te dienen.



Het loket is tijdens de werktijden van de werkzaamheden bereikbaar via het telefoonnummer (050) 210 01 45. De werktijden zijn op werkdagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Mochten de werkzaamheden tegenzitten, dan is er uitloop mogelijk op de zaterdagen van 07.00 uur tot 19.00 uur, en als dat niet genoeg is ook doordeweeks van 19.00 uur tot 23.00 uur. Als de werkzaamheden uitlopen, blijft het loket ook langer geopend.



Kijk voor meer informatie op de pagina www.aanpakringzuid.nl/damwand.