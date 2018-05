Let op: rijbaan op Ring Zuid dicht en geen treinen richting Assen, Winschoten en Veendam

De noordelijke rijbaan is vanaf Euvelgunne tot aan de Hereweg afgesloten voor alle verkeer in de richting van Drachten. De zuidelijke rijbaan richting Hoogezand blijft open met twee versmalde rijstroken. Daarnaast wordt de nieuwe Helperzoomtunnel op zijn plek geschoven. In deze periode rijden er ook geen treinen tussen Groningen-Hoogeveen, Groningen-Winschoten, Groningen-Veendam en andersom. De werkzaamheden aan weg en spoor worden tegelijkertijd uitgevoerd om de overlast voor deze specifieke werkzaamheden tot één korte periode te beperken.



Voegen vervangen

Op de noordelijke rijbaan van de zuidelijke ringweg (N7) gaat Combinatie Herepoort de voegen in het wegdek vervangen. Dit is alleen nodig op de noordelijke rijbaan, omdat de zuidelijke rijbaan wordt afgebroken om de bouw van de verdiepte ligging mogelijk te maken. De noordelijke rijbaan doet nog een aantal jaren dienst als tijdelijke weg. De noordelijke rijbaan wordt uitgebreid op het talud (de schuine helling), zodat er ruimte is voor vier versmalde rijstroken. Daarnaast gaat Combinatie Herepoort in deze periode damwanden plaatsen onder het spoor. Dat is nodig voor de bouw van de verdiepte ligging. Verder onderzoekt de aannemer of zij in deze periode nog andere werkzaamheden kan uitvoeren.



Hinder op weg en spoor

Reizigers van en naar Groningen moeten tijdens het Hemelvaartweekend rekening houden met hinder en extra reistijd. Voor de treinreizigers zetten Arriva en NS bussen in als alternatief voor de trein. De omleidingsroute voor het doorgaande verkeer gaat via de ring Groningen. Verkeer dat naar de binnenstad wil, wordt omgeleid via de ring naar de dichtstbijzijnde toegangsweg naar het centrum. Voor de hulpdiensten is het wel mogelijk gebruik te maken van zowel de noordelijke als de zuidelijke rijbaan van de zuidelijke ringweg. Groningen Bereikbaar adviseert reizigers op de fiets naar het centrum te gaan of te parkeren op één van de P+R-terreinen aan de rand van de stad en verder te reizen met de bus.



Dag en nacht door

Tijdens het Hemelvaartweekend gaan de werkzaamheden 24 uur per dag door. Voorafgaand aan dit weekend zijn er ook in de nacht voorbereidende werkzaamheden. Direct aanwonenden krijgen hierover vooraf informatie.



Inschuiven Helperzoomtunnel

De bouw van de nieuwe Helperzoomtunnel tussen de Helperzoom en de Duinkerkenstraat is in volle gang. In het Hemelvaartweekend schuift Combinatie Herepoort de 45 meter lange en 7 meter hoge tunnel, die ruim 6 miljoen kilo weegt, op zijn plek onder het spoor.



