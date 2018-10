Krentenbollen voor fietsers die moeten omrijden in Hoogkerk

Meer dan honderd fietsers in Hoogkerk zijn dinsdagochtend verrast met een krentenbol. De krentenbollen werden uitgedeeld door Groningen Bereikbaar die daarmee de fietsers bedankte voor hun begrip voor de spoorwerkzaamheden in Hoogkerk en de overlast die ermee gepaard gaat.

ProRail werkt aan het spoor, waardoor de spooroverweg bij de Zuiderweg in Hoogkerk is afgesloten tot 29 oktober. De werkzaamheden aan het spoor hebben te maken met het project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden. Van 15 tot 29 oktober werkt ProRail bij Hoogkerk aan een nieuwe wissel en de verdubbeling van het spoor voor de extra treinen.

Voor fietsers, voetgangers en autoverkeer is er een omleidingsroute via de Bangeweer, de Johan van Zwedenlaan en het Hoendiep.



De krentenbollenactie van Groningen Bereikbaar viel in ieder geval in de smaak. De krentenbollen vonden gretig aftrek bij de fietsers.



Sinds deze week wordt er ook aan het spoor bij de Paterswoldseweg in de stad Groningen gewerkt. Ook die werkzaamheden zorgen voor de nodige hinder. Lees hier meer over stremmingen voor auto’s en fietsen.