Krant Groningen Bereikbaar op de mat

De krant van Groningen Bereikbaar is weer uit. Dinsdag en woensdag valt de krant met informatie over de werkzaamheden aan weg en spoor op de mat bij zo’n 400.000 adressen. In de krant ook ruime aandacht voor Aanpak Ring Zuid.

De veertiende editie van de Groningen Bereikbaar-krant verschijnt als losse bijlage in de huis-aan-huisbladen van NDC Media Groep in de provincie Groningen, de kop van Drenthe en de regio Drachten. In de stad Groningen is de krant bijgesloten bij de Groninger Gezinsbode. Bedrijven in de stad krijgen een stapel kranten met daarbij de vraag die te verspreiden onder hun medewerkers, klanten en bezoekers. De krant is ook gratis af te halen bij het informatiecentrum 'Groningen Vernieuwt' op de Grote Markt en in het informatiecentrum Paviljoen Ring Zuid.



De krant is ook digitaal (pdf, 2,4 Mb) en online te lezen.