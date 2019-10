Komende weken afsluitingen rond knooppunt Westerbroek

Van maandag 21 oktober tot maandag 2 december 2019 zijn er in verschillende fases afsluitingen voor autoverkeer op en rond het knooppunt Westerbroek, aan de oostzijde van de stad Groningen. Combinatie Herepoort is sinds 9 september bezig met de uitbreiding van het knooppunt, zodat het in de toekomst meer verkeer kan verwerken.



Knooppunt Westerbroek ligt aan de A7, in de richting van Hoogezand. Autoverkeer kan via dit knooppunt vanaf de A7 op de Europaweg komen, of omgekeerd. De Europaweg voert vanaf knooppunt Westerbroek richting bedrijventerrein Eemspoort, het Europapark en het oostelijk deel van centrum. Dit deel van de Europaweg staat ook wel bekend als de ‘oude A7’. Tot de aanleg van het Euvelgunnetracé (2009) was dit de enige route vanaf de zuidelijke ringweg naar Oost-Groningen (en omgekeerd).



Bij knooppunt Westerbroek liggen aan beide zijden van de A7 rotondes. Langs deze rotondes komen bypasses, waardoor verschillende verkeersstromen worden gescheiden. Ook komen er extra rijstroken op de toeleidende wegen.



