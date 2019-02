Komend weekend stremmingen bij Julianaplein

Volgens Aanpak Ring Zuid is de verkeersregelautomaat aan het einde van z’n levensduur en moet die worden vervangen om storingen te voorkomen. De werkzaamheden die zorgen voor het afsluiten van rijstroken, vinden vooral in de nacht van zaterdag 2 op zondag 3 maart plaats.



Bij het Julianaplein liggen lussen in het asfalt die registreren of er nog auto’s overheen rijden. Als dat niet zo is, dan kan een stoplicht eerder op rood. Die lussen kunnen eerst blijven liggen, maar de regelautomaat wordt samen met de stoplichten vervangen.



De Noordbaan van de ringweg tussen Euvelgunne en het Julianaplein wordt zaterdag als eerste afgesloten. Het verkeer moet tussen 20.00 en 09.00 uur ’s ochtends rekening houden met een omleiding via de Ring. Tussen 22.00 uur en 06.00 uur is er een stremming van oprit de oprit Groningen-West (36) richting Julianaplein en de rijbaan vanaf het Vrijheidsplein richting het Julianaplein (in oostelijke richting). Om tien uur ’s avonds wordt ook de oprit vanaf het Emmaviaduct naar de Ring Zuid richting Hoogezand afgesloten. Het verkeer wordt tot 09.00 uur omgeleid via de dubbele rotondes bij Hoogkerk.



Op sommige momenten worden ook andere rijstroken afgesloten, maar het verkeer kan er dan nog wel langs. Als de werkzaamheden volgens planning verlopen, dan werken de nieuwe verkeerslichten zondagochtend alweer.