Geen treinen van en naar Hoofdstation in laatste weekend van oktober

In het laatste weekend van oktober is er geen treinverkeer mogelijk van en naar het Groninger hoofdstation. Prorail voert die dagen werkzaamheden uit om de geplande extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden mogelijk te maken.

In de weken voorafgaand aan de volledige stremming (vanaf 16 oktober) is er al geen treinverkeer mogelijk op de trajecten Groningen-Buitenpost, Groningen-Eemshaven en Groningen-Delfzijl. Arriva zet op die trajecten tijdelijk bussen in.



Tijdens het weekend van 27 en 28 oktober rijden er ook geen treinen tussen Groningen en het Europapark en richting Weener en Veendam. Arriva zet dat weekend ook op die trajecten bussen in.



Passagiers die in het weekeinde naar Zwolle en de Randstad willen reizen, kunnen instappen op het station Europapark. Vanaf het Hoofdstation rijden er extra bussen die kant op.