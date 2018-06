Fotoserie: Damwanden intrillen onder de ringweg? Hoe dan?

Wanneer de zomervakantie begint, gaan de werklieden van Combinatie Herepoort hard aan de slag om damwanden in te trillen onder de zuidelijke ringweg. Hiervoor wordt de ringweg vijf weken gestremd voor het verkeer vanaf Julianaplein naar het Europaplein. In de andere richting zijn twee versmalde rijstroken beschikbaar. Hoe dat intrillen van die damwanden precies gaat zie je in onderstaande fotoserie, die door Bouwfotografe.nl is gemaakt in het hemelvaartweekend, toen alvast de damwanden onder het spoor werden ingetrild.