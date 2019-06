Fietspad naast Papiermolen gaat definitief dicht

gebruik moeten maken van de Papiermolenlaan of het fietspad aan de andere kant van de ringweg, langs de Zuiderbegraafplaats. Dat meldt de website Aanpak Ring Zuid.

De afsluiting is nodig vanwege de aanleg van een tijdelijke afrit vanaf de ringweg naar de Hereweg.

Het fietspad sluit aan op de fietstunnel tussen de Rivierenbuurt en openluchtbad De Papiermolen. Fietsers die uit de tunnel komen, kunnen straks via de parkeerplaats naar het zwembad of de Papiermolenlaan fietsen. Hiervoor is een gedeelte van de stoep weggehaald.

Op de plek van het fietspad gaat Combinatie Herepoort in eerste instantie damwandplanken opslaan. Nadat in de zomer de damwandplanken op deze plek zijn geplaatst, wordt hier een tijdelijke afrit vanaf de ringweg naar de Hereweg aangelegd. Deze wordt na de zomer in gebruik genomen.

Foto boven: het fietspad Hereweg-Papiermolen, gezien vanaf de Hereweg. Foto: Raymond Bos, Aanpak Ring Zuid.