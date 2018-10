Fietspad langs Zuiderbegraafplaats weer open

Het fietspad langs de Zuiderbegraafplaats is weer open. Combinatie Herepoort heeft hier afgelopen tijd de vleermuisschermen vervangen en UV-doek aangebracht.

Het gaat om het fietspad langs de noordkant van de ringweg, vanaf de Hereweg tot de Maaslaan.



De vleermuisschermen maken deel uit van de maatregelen die de aannemer moet nemen om het leef- en voedselgebied van de vleermuizen in de buurt van de ringweg te beschermen.



Het is de bedoeling dat de schermen blijven staan tot de verdiepte ligging van de ringweg klaar is.



Het UV-doek beschermt de constructie van de tijdelijke weg op de noordbaan tegen schadelijk UV-licht.