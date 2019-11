Feestje in Qlink3 tussen Leek en Groningen

Drie bestuurders gaan vrijdagochtend traktaties uitdelen in lijn 3. Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk, Geertje Dijkstra-Jacobi (wethouder gemeente Westerkwartier) en Agnes Bernardt (Rijkswaterstaat) stappen in Leek de bus en delen bij de haltes Oostindië, Leek Centrum en P+R Leek iets uit. De actie vindt plaats tussen ongeveer 07:45 en 08:15 uur.



Het project is ooit opgezet om meer bussen te krijgen op de drukke route. Inmiddels rijdt er in de spits elke tien minuten een bus tussen Groningen en Leek.