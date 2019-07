Fanerweg Zuidhorn vier dagen afgesloten

De Fanerweg in Zuidhorn is vanaf vandaag, dinsdag, tot en met vrijdag afgesloten voor alle verkeer. Voor het project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden worden hier afrondende werkzaamheden uitgevoerd, zoals asfalteren. Fietsers en autoverkeer worden via de gele borden omgeleid.

Foto: Groningen Bereikbaar