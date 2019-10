Emmaviaduct: tijdelijk verkeerslicht weer in werking

Vanaf vrijdagavond 1 november of zaterdag 2 november gaat het verkeerslicht op het Emmaviaduct in werking. Dit vanwege de sloopwerkzaamheden van de tijdelijke busbrug bij de Paterswoldseweg. Het tijdelijke verkeerslicht op het Emmaviaduct zorgt ervoor dat de bussen voorrang krijgen op het autoverkeer en de vertraging voor de busreiziger iets beperkt wordt. Dat meldt Groningen Bereikbaar.

Van vrijdagavond 1 november tot maandagochtend 18 november wordt de tijdelijke busbrug (ook wel Baileybrug of Retrobridge genoemd) bij de Paterswoldseweg gesloopt en het nieuwe busdek geplaatst. Hierdoor moeten de bussen omrijden. Het tijdelijke verkeerslicht op het Emmaviaduct zorgt ervoor dat de bussen voorrang krijgen op het autoverkeer en de vertraging voor de busreiziger iets beperkt wordt.

Verkeer doseren

Daarnaast kan het verkeerslicht ook dienen als 'doseerlicht'.

Jeroen Rauwers van Groningen Bereikbaar legt uit: "Om te voorkomen dat het verkeer in de stad vaststaat, kunnen we het verkeer gedoseerd het centrum in laten gaan. Het kan dan zo zijn dat je op het Emmaviaduct staat te wachten voor een rood verkeerslicht, zonder dat je direct ander verkeer ziet. In dat geval wordt het verkeer tegengehouden om te voorkomen dat het verderop op de Stationsweg vast komt te staan en de rest van het centrum er ook last van krijgt."

Jeroen maakt de vergelijking met knikkers in een trechter: "Wanneer je de knikkers een voor een in de trechter gooit, dan gaan ze daar goed doorheen. Gooi je in één keer een handvol knikkers erin, dan blokkeren ze elkaar. Zo werkt dat ook met het doseren van verkeer. Door het verkeerslicht op rood te zetten, kan er meer verkeer verwerkt worden." Ook de verkeerslichten op de Eendrachtskade kunnen ingesteld worden om het verkeer te doseren.

Nieuwe busdek



Op maandag 18 november wordt het nieuwe busdek over de Paterswoldseweg in gebruik genomen. De bussen rijden dan over de onderdoorgang, parallel aan het spoor. De onderdoorgang Paterswoldseweg is onderdeel van het project Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden.