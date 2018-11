Drukte bij stand van Groningen Bereikbaar tijdens Promotiedagen (VIDEO)

Wat gaat er de komende jaren allemaal gebeuren aan werkzaamheden in en rond de stad? En hoe kun het beste naar je werk toe? Blijft Groningen bereikbaar? Allemaal vragen waar je een antwoord op kunt krijgen in de stand van Groningen Bereikbaar tijdens de Promotiedagen in MartiniPlaza. Veel ondernemers laten zich in de grote groene stand bijpraten.

De Promotiedagen trekken zo’n 25.000 ondernemers en medewerkers van bedrijven naar MartiniPlaza. Het is voor Groningen Bereikbaar dan ook de perfecte plek om ze te informeren over de werkzaamheden en wat ze er zelf aan kunnen doen om de stad bereikbaar te houden.



Blikvanger in de stand is de grote maquette van Aanpak Ring Zuid. Maar je kunt er ook veel informatie krijgen van Groningen Spoorzone en de aanpak van de Oosterhamrikzone. Dit jaar is er ook een scherm waarop je verschillende vormen van vervoer op een route kunt vergelijken op het gebied van reistijd, gezondheid en CO2-uitstoot.



Gratis pendelbussen

De Promotiedagen zijn ook nog vandaag. Er rijden gratis pendelbussen tussen MartiniPlaza en de P+R-terreinen bij Haren en Hoogkerk. De bussen rijden elke tien minuten. De beurs is woensdag nog geopend tot 22.00 uur. De stand van Groningen Bereikbaar is meteen bij de hoofdingang.