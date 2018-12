Combinatie Herepoort laat deel bomen bij woonschepen tot de zomer staan

Langs de A28 is Combinatie Herepoort maandag begonnen met het weghalen van houtopstanden op het talud. In overleg met bewoners van woonschepen in het Noord-Willemskanaal is besloten een deel van de bomen tot de zomer te laten staan. Daarmee geeft de aannemer gehoor aan de zorgen die de omwonenden hebben over overlast en de kwaliteit van hun woonomgeving.