Brailleweg dit weekend dicht vanwege gedeeltelijke sloop oude viaduct

Bij de A28 ter hoogte van de Brailleweg sloopt Combinatie Herepoort dit weekend een deel van het oude viaduct. Dit moeten we doen voordat we het tijdelijke viaduct kunnen afbouwen, zodat er tussen de wegdelen een doorgang blijft bestaan voor vleermuizen. Deze sloopwerkzaamheden zijn overdag tussen 7.00 en 19.00 uur. Hiervoor is de Brailleweg afgesloten van zaterdag 23 maart 6.00 uur tot maandag 25 maart 6.00 uur.

Middenbarrier slopen

Op maandag 25 en dinsdag 26 maart slopen de aannemer ’s nachts een betonnen middenbarrier (woensdag 27 maart is een reservenacht). Deze barrier staat op de A28 ter hoogte van het Julianaplein, waar straks het verkeer richting Assen gaat rijden over de tijdelijke weg. De werkzaamheden zijn ’s nachts tussen 22.00 en 6.00 uur. Hiervoor is de rijbaan op het Julianaplein vanuit Drachten naar de A28 richting Assen afgesloten.



Afbouwen tijdelijk viaduct

Op maandag 25 maart gaan de wegbouwers verder met het afbouwen van het tijdelijke viaduct bij de Brailleweg. Maandagnacht plaatsen ze de liggers voor de westkant van het tijdelijke viaduct. Hier rijdt straks het verkeer richting Assen over. Hiervoor is de Brailleweg afgesloten van maandag 25 maart 20.00 uur tot dinsdag 26 maart 6.00 uur.



Om de liggers te kunnen plaatsen, zijn maandagnacht ‘verkeersstops’ nodig (dinsdag 26 maart is een reservenacht). Het verkeer richting het Julianaplein wordt voor het tijdelijke viaduct tot stoppen begeleid. Een ‘verkeersstop’ duurt maximaal 15 minuten en kan maximaal acht keer voorkomen tussen 22.00 en 6.00 uur. De aannemer probeert zo min mogelijk ‘verkeersstops’ te gebruiken om de overlast voor het verkeer te beperken. De stops zijn nodig om het viaduct trillingsvrij te maken, zodat ze de liggers goed kunnen inschuiven en vastzetten.



Verlichting plaatsen

Als de liggers in het tijdelijk viaduct geplaatst zijn, gaan de bouwers de tijdelijke verlichting plaatsen onder het viaduct op de Brailleweg. Hiervoor is de Brailleweg afgesloten van dinsdag 26 maart 20.00 uur tot woensdag 27 maart 6.00 uur.