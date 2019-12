Bijna 100 schademeldingen na intrillen van damwanden

Het aantal van 98 meldingen valt op te maken uit een rapportage dat door het projectbureau is verstuurd naar de provincie.



Aannemerscombinatie Herepoort is deze zomer begonnen met het intrillen van honderden damwandplanken. Er was van tevoren al gezegd dat er overlast zou zijn en dat de werkzaamheden ook konden leiden tot schades. Herepoort gaf meteen al aan zoveel mogelijk coulant te zijn bij het vergoeden van schades.



Uit de rapportage blijkt dat inmiddels 26 meldingen zijn afgehandeld. Er zijn vijftien meldingen afgewezen en 32 meldingen zijn nog in behandeling. Zo’n 25 meldingen zijn overgedragen aan de verzekering van Herepoort. Nog niet alle omwonenden hebben het voorstel geaccepteerd. Tot nu toe heeft het projectbureau voor 72.000 euro aan voorstellen voor schadeafhandeling gedaan.



Bij het loket zijn sinds de zomer 564 telefoontjes binnengekomen over schades of overlast van geluid of trillingen. Tientallen omwonenden kregen een vergoeding voor de overlast. Zo mochten sommige omwonenden elders slapen. Aanpak Ring Zuid gaf 14.000 euro uit aan alternatieve woonruimtes of het huren van hotelkamers.