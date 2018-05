Opmerkelijke rondleiding langs graven Groningse verzetsstrijders

Volgende week maandag 1 mei en dinsdag 2 mei 2016 is er een speciale rondleiding op de Zuiderbegraafplaats te Groningen langs graven van Groninger verzetsstrijders, die in Wereldoorlog 2 in de strijd tegen de Duitse overheersers, omkwamen. Dappere mensen die op verscheidene plaatsen, plaquettes of in geschriften al geëerd worden, maar min of meer onbekend begraven liggen op deze begraafplaats.

Heel verschillende mensen, met bijvoorbeeld heel verschillende beroepen: o.a. advocaat, raadslid, stuurman, magazijnbediende, elektricien, ambtenaar, verpleger, machinist, winkelier en politieagent.



De bekendste zijn misschien wel Pieter Hermannus Everhardus van Dooren (foto boven en foto onder, van zijn graf ), vermoord in de Kreupelstraat en waar de Van Doorenveste op het Zernikecampus naar genoemd is.



Sypko Domela Nieuwenhuis, nazaat van de bekende socialist Domela Nieuwenhuis, Anna Buringa, Nicolaas Arie Cornelis van Baalen, doodgeschoten waarschijnlijk in zijn woning aan de Parklaan door vermoedelijk de SD'er Lehnhof.



Gids Henk Bakker leidt rond en vertelt kort het verhaal achter de verzetsstrijders.

De rondleiding, gratis, begint om 14.00 uur. Meer info:

zuiderbegraafplaatsgroningen.nl.

Opgave is verplicht en kan via: (050) 309 07 57 of via email: info@henkbakker.nl.