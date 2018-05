Open dag nieuwbouw Groninger Forum

Benieuwd hoe ver de bouw van het Groninger Forum aan de Grote Markt al gevorderd is? Op zaterdag 2 juni is het in aanbouw zijnde gebouw open voor het publiek.

Het pand is te bezichtigen tot en met de vierde verdieping, waar straks de expo- en filmzalen komen.



Omdat er veel mensen verwacht worden, is een vaste looproute uitgestippeld: vanaf de begane grond via de jeugdafdeling op de eerste en tweede verdieping naar de vierde verdieping (expozalen), en weer naar beneden. De liften en roltrappen zijn nog niet in werking.



Aanmelden van te voren is niet verplicht. Ook kinderen zijn welkom.



In de zomer van 2019 opent het Groninger Forum de deuren voor het publiek. www.groningerforum.nl/informatie