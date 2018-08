Nieuwe studenten kunnen verenigingswijzer doen

De Verenigingswijzer is door de Rijksuniversiteit, de Hanzehogeschool en de gemeente Groningen ontwikkeld om een objectief advies te geven over de dertien studentenverenigingen in Groningen. “Het kiezen van de juiste vereniging kan heel lastig zijn”, zo valt te lezen op het online magazine voor studiekiezers GroningenLife.



Tijdens de kieswijzer krijg je achttien stellingen voorgelegd over de ontgroeningen, tradities, borrelavonden en Christelijke waarden. Uiteindelijk laat de online tool zien welke vereniging het meest overeenkomt met de wensen.



De kieswijzer bestaat sinds 2014. Je kunt je via de tool niet meteen inschrijven voor een vereniging.