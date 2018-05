Nachtelijke hardloopwedstrijd Airport Eelde: inschrijving geopend

De inschrijving is geopend voor de allereerste nachtelijke hardloopwedstrijd rond Groningen. Dat is de Mobililty Service Airport Night Run, waarbij de deelnemers voorzien van een hoofdlamp zaterdag 16 september al rennend hun weg volgen, deels over de landingsbaan van Groningen Airport Eelde. De inschrijving is nu geopend via www.airportnightrun.nl

Zaterdag 16 september zijn Groningen Airport Eelde en omgeving hét decor van de allereerste Mobililty Service Airport Night Run in Nederland. Een absolute must voor deelnemers die nog meer beleving, spanning en vernieuwing in een hardloopevenement willen ervaren. Vanaf vandaag kunnen enthousiastelingen zich opgeven voor deelname aan dit bijzondere avondevenement.

Het parcours is 10 km lang waarbij het op de dag zelf mogelijk is een kortere afstand te kiezen van 7,5 km of 5 km. Langs het parcours staan diverse muziekpunten en wordt entertainment verzorgd. Na afloop is een heuse afterparty. Daarnaast is het ook mogelijk voor (loop)groepen om zich in te schrijven en worden er speciale bedrijfsarrangementen aangeboden.

GOEDE DOEL

Aan dit evenement is ook een belangrijk goed doel gekoppeld: Amref Flying Doctors (www.amref.nl). Dit is de belangrijkste gezondheidsorganisatie in Afrika die werken aan een betere gezondheid voor kwetsbare mensen. Deelnemers kunnen bij hun inschrijving een donatie doen.

INSCHRIJVEN

Inschrijven kan vanaf vandaag via www.airportnightrun.nl. Alle deelnemers ontvangen bij inschrijving een headlight. De verwachting is dat de animo voor dit evenement groot zal zijn. Wacht daarom niet te lang met inschrijven om teleurstelling te voorkomen.

Volg de Airport Night Run® ook op Facebook, Twitter en Instagram.