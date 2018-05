Meerstad krijgt allereerste appartementen

Het gaat om twaalf appartementen in de wijk Tersluis. Vanuit de appartementen is zicht op de toekomstige haven en het Woldmeer.



De voorbereidende werkzaamheden gingen in maart van start en naar verwachting zullen de woningen eind dit jaar nog worden opgeleverd. Het project is inmiddels volledig uitverkocht.



In de wijk Tersluis wordt komende tijd volop gebouwd. Het gaat onder andere om schuurwoningen, vrijstaande parkvilla’s en diverse rij- en halfvrijstaande woningen.



De start van de bouw van de appartementen wordt verricht door wethouder Roeland van der Schaaf en de kopers. Omdat het om de eerste appartementen in Meerstad gaat, wordt het een bijzondere openingshandeling.