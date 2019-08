Klusworkshops voor vrouwen bij Hornbach

“Klussen is al lang geen mannending meer”, vertelt vestigingsmanager Folko Koolhof. “Vrouwen weten de weg naar de bouwmarkt heel goed te vinden. En ze komen niet alleen om ideeën op te doen. Steeds vaker zijn zij zelf degene die het project tot uitvoering brengen. Dat doen ze graag netjes en precies, de vraag naar klusadvies neemt dan ook toe. Na een succesvolle eerste editie vorig jaar, organiseren we daarom opnieuw een serie Women at Work Projectavonden.”



Tegelen, powertools bedienen en meubels maken

Er worden diverse thema’s behandeld tijdens de Women at Work Projectavond. Deelneemsters kunnen bij het online aanmelden kiezen welke workshops zij willen volgen. Folko Koolhof vervolgt: “In sessies van een uur kun je aan de slag met het leggen van laminaat en vinyl, omgaan met powertools, zoals boormachines en cirkelzagen of het maken van steigerhouten meubels. Maar je kunt ook je elektriciteit- en tegelskills naar een hoger niveau brengen. Alles onder professionele begeleiding van onze experts.”



Aanmelden

De besloten projectavond start om 19.00 uur en duurt tot 22.30 uur. Deelname bedraagt € 10,00 per persoon. Een hapje en drankje tijdens de avond zijn hierbij inbegrepen en elke deelneemster krijgt na afloop een goodiebag mee naar huis. Vooraf inschrijven is verplicht en kan eenvoudig via www.hornbach.nl/actueel/women-at-work-projectavond.