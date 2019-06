Educatief natuurpaviljoen in Stadspark officieel geopend

n het nieuwe natuurpaviljoen, dat grenst aan de kinderboerderij in het Stadspark, kunnen kinderen kennismaken met de natuur in de stad en manieren om die te beschermen.



Circulair

Het paviljoen is ontworpen door architect Eduard Gerds en is zoveel mogelijk gebouwd volgens circulaire principes.



Bijna al het materiaal heeft een eerder leven gehad. Zo lagen de gele steentjes eerst in de binnenstad, is meubilair hergebruikt en komt het hout van een oud slooppand. Het pand gebruikt groene energie en heeft geen gasaansluiting.



Meer bezoekers

Met de nieuwe locatie in het Stadspark, naast de kinderboerderij en de bijbehorende grote speeltuin, verwacht NDE meer bezoekers te bereiken dan vanuit haar oude plek in de wijk Beijum.



Routes

Bezoekers kunnen vanuit Het Groene Hart verschillende thematische, interactieve en educatieve routes lopen door het stadspark.



Het Groene Hart

De naam van het nieuwe natuurpaviljoen is bedacht door leerlingen van groep zes basisschool De Starter.