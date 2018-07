Zomerstad Groningen: gratis programma voor kinderen tijdens de zomervakantie

Zomerstad is speciaal bedoeld voor gezinnen die in Groningen verblijven tijdens de zomervakantie. Zowel bezoekers als thuisblijvers zijn van harte welkom, zodat alle kinderen een fijne tijd in Groningen beleven. Twee weken lang is de Vismarkt het centrale punt van Zomerstad. De herkenbare Zomerstad Centraal container is het verzamel- en informatiepunt en fungeert als één van de activiteitenlocaties.

Programma

Zomerstad start op 29 juli met Groningen on Air. De Grote Markt en de Ossenmarkt worden omgetoverd tot een uitbundig kinderparadijs, met maar liefst 42 springkussens en stormbanen. In de twee weken daarna kan er volop worden meegedaan aan allerlei activiteiten voor het hele gezin. Maak bijvoorbeeld de mooiste creaties van afvalmateriaal, doe mee met Levend Stratego of neem een kijkje achter de schermen op plekken waar je normaal gesproken niet mag komen tijdens het onderdeel Achterkant van de stad. Nieuwsgierige kinderen kunnen wetenschappelijke proefjes doen, of hun creativiteit de vrije loop laten door mee te doen aan een toneelstuk of een stoepkrijtkunstwerk te maken.



Zomerstad wordt afgesloten op zondag 12 augustus met een indoor speeltuin op de Ossenmarkt met tal van outdoor klim-, klauter- en springtoestellen. Geniet na afloop van een verfrissend ijsje.



Zomerstad is van 29 juli t/m 12 augustus gratis te bezoeken. De activiteiten vinden plaats tussen 12.00 – 17.00 uur. Voor sommige activiteiten is inschrijving noodzakelijk. Kijk voor het volledige programma op: www.zomer.groningen.nl/zomerstad