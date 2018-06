Zó mooi zijn de tuinen op Piccardthof

(A)mateur (T)uinder (V)ereniging Piccardthof bestaat al meer dan 75 jaar en werd opgericht dankzij de inzet van Jan Hendrick Herman Piccardt (1866–1956). In 1942 waren de tuintjes vooral bedoeld voor het verbouwen van voedsel, nu staat het recreatief tuinieren en genieten voorop.

Op zondag 1 juli zijn weer een aantal tuinen geopend tijdens de Open Tuinen dag. Van 12.00 tot 17.00 uur kunnen Stadjers en Ommelanders een kijkje nemen in de paradijsjes van verschillende tuinders. Naast een grote diversiteit aan tuininrichting, wordt in sommige tuinen ook kunst tentoongesteld. Ervaar wat kunst toevoegt aan het groen! Waan u in het buitenland in een tuin met tuinhuis in Japanse stijl. Ga in gesprek met een tuinder met een voorliefde voor de 70-ger jaren. Bewonder een Hosta-verzameling van meer dan tweehonderd exemplaren.