WijnSpijs Wandeling langs zes Groningse toprestaurants

In Groningen staat weer een succesvolle WijnSpijs Wandeling op de agenda. Op zondagmiddag 5 januari is er voor culinaire liefhebbers een wandeling langs zes stad-Groningse toprestaurants. In elk restaurant staat een heerlijk gerechtje met een bijpassende wijn klaar. Deelnemers wandelen op eigen gelegenheid en in hun eigen tempo van restaurant naar restaurant en leren de stad op die manier op een heel andere (culinaire) manier kennen.