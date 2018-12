Weekend in Groningen: WinterWelVaart, Wintercircus en meer

Wie alvast in een winterse kerststemming wil komen, moet dit weekend in Groningen zijn. Met events als WinterWelVaart, een Wintercircus en Het Grote Kerstbal heerst hier een op en top kerstige sfeer.

WinterWelVaart

Wie op zoek is naar onvervalste winterse gezelligheid is dit weekend bij WinterWelVaart aan het juiste adres. Sfeervol verlichte schepen, een knusse kerstmarkt, live muziek en glühwein: op dit jaarlijkse evenement aan de Hoge en Lage der A heerst een op en top gezellige en vooral winterse sfeer.

Waar: Hoge, Lage en Kleine der A

Wanneer: vrijdag tot en met zondag

Prijs: gratis

Meer informatie

Het grote kerstbal

Het gezelligste foute kerstfeest onder de grootste kerstbal ter wereld. Dat is volgens DOT ‘Het grote kerstbal 2018’. De kerstparty begint om drie uur ’s middags, en op het programma staan onder andere warme glühwein, bier en kerstige meezing klassiekers van Wham En Mariah Carey.

Wanneer: vrijdag

Waar: DOT Groningen

Prijs: gratis

Meer informatie

Circus Renz Berlin

Van 22 december tot en met 5 januari staat de grote circustent van Circus Renz Berlin in Groningen. Het Groot Winter Kerstcircus Groningen belooft paarden en exotische dieren, het huiveringwekkende Wiel Des Doods, luchtacrobatiek, hilarische clowns en volop spanning en sensatie.

Wanneer: 22 december tot en met 5 januari

Waar: Bornholmstraat

Prijs: 20 – 35 euro

Meer informatie

Vegan Kerstmarkt in EM2

Op 23 december is er in EM2 op het Suikerunieterrein een Vegan Kerstmarkt. Op de markt worden uitsluitend plantaardige hapjes en drankjes geserveerd en kun je duurzame kerstcadeaus kopen waar ook geen dier aan te pas is gekomen.Het is de eerste kerstmarkt voor veganisten in Groningen en volgens de organisatie zelfs van heel Noord-Nederland.

Wanneer: zondag

Waar: EM2

Prijs: gratis

Meer informatie

All Stars in MartiniPlaza

Na het overweldigende succes van de film en de serie is All Stars nu ook te zien in het theater. All Stars is een absolute must-see voor man en vrouw, jong en oud, aanvaller of verdediger. Een feelgood voorstelling over vriendschap, volwassen worden, eigenwijze vrouwen en vasthouden aan onbezorgde voetbaluurtjes op zondagmorgen.