Weekend in Groningen: 3D-wandeling door historisch Groningen, dansen in DOT en meer...

Ook komend weekend hoef je je weer niet te vervelen in Groningen. Er is weer van alles te doen in de stad: van een 3D-wandeling door historisch Groningen, tot dansen in DOT en van de tekeningen van Albert Hahn tot allerlei workshops bij Studio Eigen Baas.

Groningen in 3D In het Noordelijk Scheepvaartmuseum is momenteel de expositie ‘Groningen in 3D’ te bezoeken. Hier loop je met een 3D-bril op je neus een rondje door het Groningen van ruim honderd jaar geleden wandelen. Wandel via de Zwanestraat naar de Martinitoren en meng je op de Vismarkt in de kermismenigte.



De tentoonstelling is een samenwerking met twee oogartsen. Zij hebben de collectie stereofoto’s van de Groninger Archieven omgezet naar anaglyphen, afbeeldingen die tot leven komen als je ze door een 3D-bril bekijkt. Waar: Noordelijk Scheepvaartmuseum

Wanneer: nog tot en met 21 oktober

Prijs: €7,50 (voor volwassenen)

Meer informatie

DOT Dance Department Een dansfeest speciaal voor dertigers, veertigers en vijftigers: dat is DOT Dance Department. In DOT, het voormalige 3D-dometheater bij het Ebbingekwartier, kun je op vrijdag 20 juli helemaal los gaan op de beste classics en de lekkerste hits van nu. Waar: DOT

Wanneer: 20 juli vanaf 21.00 uur

Prijs: €8,50

Meer informatie

Open studio Eigen Baas Op zaterdag 21 juli nodigen vier creatieve ondernemers het winkelend publiek uit voor een kijkje in de keuken van hun vernieuwde winkelstudio aan de Herestraat 92. Vanaf 11.00 uur kunnen bezoekers en hun kinderen er workshops volgen op het gebied van muziek, gelaserde houten producten, lichtobjecten en illustraties. Waar: Studio Eigen Baas, Herestraat 92

Wanneer: 21 juli vanaf 11.00 uur

Prijs: gratis (voor deelname aan de workshops wordt een kleine bijdrage gevraagd)

Meer informatie