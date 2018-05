Volop aanstormend talent én bekende namen op 24e editie Swingin’ Groningen

Op 21 juni start het festival met de Swingin’ Groningen Northern European Jazz Talent Contest. Jazztalenten van 5 Europese conservatoria strijden om de titel en een geldprijs. Traditiegetrouw is er op vrijdag- en zaterdagavond een avondvullend programma, met onder andere MF Robots, The Cool Quest XL, Jon Tarifa, Steffen Morrison, The Tibbs, Evil Empire Orchestra, DJ Manga en vele anderen, van aanstormend talent tot gerenommeerde artiesten.

Talent Stage

Onder de noemer ‘Talent Stage’ is op de verschillende podia een groot aantal talenten te zien en te horen! Swingin’ Groningen haalt graag talentvolle bands voor het eerst naar Groningen en wil deze artiesten de kans geven om door te breken in de muziekindustrie. Het samengestelde programma is daardoor uniek in Nederland en daarbuiten.



De talenten die dit jaar op de Talent Stage staan zijn de Groningse bluesband Maaris, het jazzkwartet Floriana Foti Quartet met mediterrane invloeden, de Prins Claus Conservatorium Big Band en de Groningse popband Small Town Bandits.