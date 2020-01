Vergeet Ladies Night: Kinepolis organiseert ultieme filmavond met bier en burgers voor een eurootje

Bad Boys for Life

Ondanks het goedkope gerstenat, is de nieuwe actiefilm het hoofdingredient van de avond.

In deze langverwachte actiefilm zijn Will Smith en Martin Lawrence terug als Mike Lowrey en Marcus Burnett. Bad Boys For Life is geregisseerd door Adil El Arbi & Bilall Fallah (Black, Patser, Broeders). In dit langverwachte derde deel van Bad Boys spelen ook Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig en Joe Pantoliano mee. De film draait vanaf 23 januari regulier bij de Kinepolis bioscopen in Laser ULTRA, MX4D en 2D.



Woensdag 22 januari moet volgens de Kinepolis de perfecte avond voor stoere filmliefhebbers, die dan kunnen genieten van een knallende actiefilm, goedkoop eten en drinken. Naast de bioscoop in Groningen, kun je bijvoorbeeld ook terecht in Emmen. De film begint om 20.00 uur.



Wees er wel snel bij, want vol is vol! Je tickets bestel je hier.