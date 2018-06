Veertig landen kijken mee met vechtsportgala MartiniPlaza Groningen

De tiende editie van het kickboksgala Glorious Heroes in MartiniPlaza wordt uitgezonden in ruim 40 landen. Hoogtepunt van het evenement op zaterdag 23 juni is een gevecht tussen wereldkampioen Tayfun Ozcan en Mohamed Khamal. Het publiek krijgt daarnaast een wereldtitelgevecht voorgeschoteld tussen de Groningse Sarèl de Jong en Amsterdamse Chellina Chirino.

De organisatie van Glorious Heroes spreekt van ‘The Diamond Edition’. Dit omdat het de tiende editie is. Tot 2014 fungeerde een sporthal in Annen als uitvalsbasis. Al snel groeide het evenement daar uit zijn jasje, waarna MartiniPlaza als nieuwe thuishaven werd gekozen. Glorious Heroes in inmiddels internationaal bekend en wordt dan ook in 40 landen live uitgezonden. Bij de start was het doel om nieuwe en bestaande talenten een professioneel podium te geven. Tegelijkertijd moest daarmee de regio op de kaart worden gezet op het gebied van vechtsportevenementen.

Wereldkampioen Tayfun Ozcan

Bezoekers in Martiniplaza krijgen op 23 juni vanaf 14:00 uur gevechten te zien. Diverse lokale helden betreden de ring, waaronder Pascal Koster, Dimangio Jano, Robin Ciric en Armen Hovhannisyan. Liefhebbers zullen echter met name uitkijken naar een optreden van wereldkampioen Tayfun Ozcan. Hij neemt het op tegen Mohamed Khamal. Verder zorgt het wereldtitelgevecht tussen de lokale trots Sarèl de Jong en Chellina Chirino voor hooggespannen verwachtingen. Dit geldt ook voor een seniorenwedstrijd tussen de Groninger Alfred Neef en Chico ‘El Toro’ Martinez uit Almelo. Neef maakte in zijn hoogtijdagen internationaal furore als wereldkampioen pencak silat.

4.000 bezoekers

Speciaal voor Glorious Heroes wordt MartiniPlaza één dag omgetoverd tot een vechtsportarena. Daarbij worden 4.000 toeschouwers verwacht. Tickets zijn verkrijgbaar via Ticketmaster, www.gloriousheroes.nl en verkooppunten in Noord Nederland.