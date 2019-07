Veearts Maaike mét veearts Maaike in Groninger Forum

Vanaf volgende week donderdag, 25 juli, is de documentaire Veearts Maaike te zien bij het Groninger Forum. De nieuwe film van het prijswinnende duo Musch & Tinbergen toont op indringende wijze hoe ontroerend het samenspel tussen veearts en boeren kan zijn. De uit Loppersum afkomstige Maaike van den Berg - veearts Maaike - is vrijdag 26 juli zelf aanwezig bij de vertoning in het Forum en beantwoordt na afloop vragen uit het publiek.

De Gouden Kalf-winnaars Musch & Tinbergen volgen in hun nieuwe documentaire de jonge veearts Maaike van den Berg van de groepspraktijk Van Stad tot Wad. In de docu zie je hoe ze optreedt bij moeilijke bevallingen bij koeien en hoe zij samen met de boer beslissingen moet nemen over leven of dood. Haar doortastendheid, lef en vakmanschap dwingen respect af.



Maaike strijdt daarnaast samen met de boeren voor het terugdringen van overmatig antibioticagebruik. Daarnaast is ze actief als vertegenwoordiger voor de Nederlandse dierenartsen in Europa. De film geeft zo een fijnzinnig beeld van wat de Europese- en de wereldpolitiek betekent voor de veehouders en de veeartsen op het platteland in Noord-Groningen.