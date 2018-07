Valavond: Het Houten Huis in het Stadspark

Na de première op Oerol staat Het Houten Huis in juli drie avonden in het Stadspark met de buitenvoorstelling Valavond. Een voorstelling over een groep mensen die het recht op slaap wordt ontnomen.

Beeldend muziektheatergezelschap Het Houten Huis maakt, in samenwerking met vooropleiding theater De Noorderlingen, de nieuwe voorstelling Valavond. Voor het eerst werken deze twee Groningse buren samen aan een productie. De typische muzikale stijl van Houten Huismuzikant Martin Franke wordt gecombineerd met de onuitputtelijke energie van De Productiegroep van De Noorderlingen. Onder leiding van de Belgische regisseur Gregory Caers (Rennen) resulteert deze mix in een bijzonder schemerige voorstelling.



Op valavond, de grens tussen dag en nacht, tussen waken en slapen, verzamelt zich een schemerig clubje mensen. Slaaptekort vertroebelt hun perceptie. Vervormt hun wereld. Drijft ze tot op de rand van waanzin. Alleen slaap is hun redding. Dat weten ze, maar ze zullen creatief moeten zijn om een slaapplek te bemachtigen. Valavond is van 12 tot en met 15 juli te zien in het Stadspark.