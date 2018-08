Vakantie in Groningen: wat is er deze week allemaal te doen in de provincie?

De zomervakantie is ook in Groningen in volle gang. Gelukkig is er voor jong en oud van alles te beleven in de provincie. Wij zetten een aantal activiteiten voor het hele gezin op een rijtje.

Doezoo Leens De natuur saai? Dan ben jij nog nooit in DoeZoo geweest, een van de meest bijzonder dierentuinen van Nederland! Want in de DoeZoo wordt de natuur een spannende belevenis. Bij DoeZoo draait het om doen: horen, zien, voelen, ruiken en proeven. Een slang om je nek, een stinkdier aaien en wie durft mag zelfs een kikker kussen! Waar: Leens

Wanneer: Tijdens de zomervakantie elke dag geopend

Prijs: 7 euro

Woensdagmiddag-activiteit in het Groninger Museum Tijdens de zomervakantie zijn er op woensdagmiddag inloopactiviteiten in het Groninger Museum. Kom tussen 12 en 17 uur langs in het atelier en maak een maquette zoals David LaChapelle of schilder een van De Ploeg-landschappen. Ook is er ruimte om vrij te tekenen. Iedereen is welkom en er zijn geen kosten verbonden aan deze activiteiten. Waar: Groninger Museum

Wanneer: elke woensdag tijdens de zomervakantie

Prijs: gratis

Wonderwereld In de bossen van Ter Apel vind je Wonderwereld, een wondere wereld vol spanning en avontuur. Beleef de sprookjeswereld van Greurt de Groninger reus, tante Beppie de heks en Zwammer het paddenstoelenmannetje. Bewonder de grootste collectie uilen in de Uilenburcht en de ringstaartmakifamilie in de subtropische kas. Waar: Ter Apel

Wanneer: dinsdag t/m zondag van 10.00 – 17.00 uur

Prijs: 8,50 euro

Zeehonden kijken bij de Punt van Reide Met een beetje mazzel liggen er ’s zomers bij De Punt van Reide, een schiereilandje in de Eems-Dollard, een paar honderd zeehonden met hun jongen van het zonnetje te genieten. De jonge dieren leren bij de Punt te zwemmen en te jagen naar vis. De dieren trekken natuurlijk veel bekijks, en om te voorkomen dat ze gestoord worden, is er op de dijk een meterslange wand geplaatst met daarin een flink aantal gaten waardoor de zeehonden bewonderd kunnen worden. Waar: Punt van Reide

Wanneer: tot half september

Prijs: gratis

Blote voetenpand In het Westerkwartier, in Opende om precies te zijn, ligt het Blote Voetenpad. De naam zegt het al: schoenen en sokken uit en lopen maar. Op je blote voeten wandel je door modder, zand, gras en water. Uitrusten kan onderweg in een van de hangmatten of op een veel te hoge bank. Waar: Opende

Wanneer: het hele jaar geopend tussen zonsopgang en zonsondergang

Prijs: gratis

Kijk- en zoektocht door hartje Stad Kinderen kunnen samen met het baasje van Ebbe de hond op spoortocht door de binnenstad van Groningen. Ebbe is niet echt een speurhond, maar vooral geïnteresseerd in eten. Help zijn baasje bij het vinden van het juiste antwoorden en kom onderweg leuke feitjes over Groningen te weten.



De speurtocht duurt ongeveer 90 minuten. Na afloop kunnen kinderen hun antwoord laten checken door één van de medewerkers in de VVV. Waar: VVV-kantoor op de Grote Markt

Wanneer: de hele zomer

Prijs: 1,50 euro

Maisdoolhof Meerstad Sinds 28 juli kunnen speurneuzen weer dagelijks terecht in het vernieuwde Maisdoolhof Meerstad, vlak bij het nieuwe strand Meeroevers. Ze kunnen er ronddwalen in 4 kilometer aan paden in een maisdoolhof van drie voetbalvelden groot. Voor de kleinere kinderen is er een zandbak en een minidoolhof. Ook kunnen ze klauteren op boomstammen. Waar: Meerstad, bij strand Meeroevers

Wanneer: dagelijks tot medio oktober

Prijs: gratis

