‘Twijfelfestival’ met Tim den Besten, Ismail Ilgun, Milou Deelen en Sanne ten Wolde

Een filmavond op donderdag 31 januari van 20.00 - 22.00 uur over keuzestress speciaal voor generatie Z. Want net als in de film hebben jongeren in het echte leven veel om over te twijfelen: wat ga je studeren, waar gaat je leven heen, en nog belangrijker: met welke filter zet je het op Instagram? Op de twijfelavond, gepresenteerd door Tim den Besten, krijgen jonge bezoekers advies van een deskundig ervaringspanel, bestaande uit voormalig treitervlogger Ismail Ilgun, anti-slutshaming-icoon en ex-Vindicater Milou Deelen en glutenvrije filosoof Sanne ten Wolde. Meer informatie over dit event en het bestellen van kaarten is te vinden op www.groningerforum.nl/iffr .



Wat is VERS FORUM?



VERS FORUM is het nieuwe jongerenpanel van het Groninger Forum. Het is een enthousiaste groep van 12 jongeren die evenementen programmeren en organiseren voor generatie Z. VERS is het resultaat van een zoektocht die het Forum in oktober startte. Uit alle aanmeldingen is een uiteenlopende groep van 12 jongeren geselecteerd in de leeftijd 16 tot 24 jaar. Tot aan de opening van het Forum aan de Nieuwe Markt in Groningen is VERS zichtbaar op verschillende festivals en events van het Groninger Forum. Daarna wordt gezocht naar nieuwe clubleden.



Het IFFR in Groningen



Van woensdag 30 januari t/m zondag 3 februari staat het Groninger Forum in het teken van het International Film Festival Rotterdam in Groningen, met meer dan 70 speelfilms, korte films en documentaires. Het thema van deze editie is: feel IFFR. Op donderdag 17 januari wordt het complete programma bekend gemaakt via de website groningerforum.nl/iffr en de kaartverkoop start woensdag 23 januari om 09.00 uur aan de kassa van Hereplein 73 en om 10.00 uur online.