Timmerdorp Groningen zoekt nog vrijwilligers

Eind augustus verandert het voormalige Suikerunie-terrein weer even in Timmerdorp Groningen. Honderden kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud timmeren van 28 tot en met 31 augustus een volledig speeldorp bij elkaar. Maar om zoveel mogelijk kinderen mee te laten doen, is de organisatie nog op zoek naar vrijwilligers die het klusgeweld in goede banen kunnen leiden.